« Levez les yeux » Bastide Marin – Centre d’interprétation du Matrimoine Méditerranéen La Ciotat

« Levez les yeux » Bastide Marin – Centre d’interprétation du Matrimoine Méditerranéen La Ciotat vendredi 19 septembre 2025.

« Levez les yeux » Vendredi 19 septembre, 09h30 Bastide Marin – Centre d’interprétation du Matrimoine Méditerranéen Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T09:30:00 – 2025-09-19T15:30:00

Fin : 2025-09-19T09:30:00 – 2025-09-19T15:30:00

Avec « Levez les yeux ! », le patrimoine s’ouvre au public scolaire

Le temps d’une journée, les élèves et leurs enseignants bénéficient d’un accès privilégié à la Bastide MARIN. Des visites dédiées au public scolaire auront lieu le vendredi 19 septembre 2025 de 9h30 à 15h30, la veille des Journées européennes du patrimoine.

Bastide Marin – Centre d’interprétation du Matrimoine Méditerranéen 1943 Avenue Guillaume Dulac, 13600 La Ciotat, France La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0665278439 http://www.bastide-marin.eu [{« type »: « email », « value »: « bastide.marin13600@gmail.com »}] La Bastide Marin est un monument historique en restauration. Elle est Centre d’interprétation du « Matrimoine Méditerranéen ». Ce concept symbolise l’union entre la Terre mère et la Mer Méditerranée “Mare Nostrum”.

Demeure de navigateurs au long cours, elle était au cœur d’un grand espace agraire où vignes et oliviers fournissaient des récoltes importantes.

Vous y découvrirez un patrimoine architectural de plus de 4 siècles : une Maison de Maître et une ferme. L’écrin naturel, restauré par les membres de l’association La Ciotat, il était une fois est un écolieu qui abrite une ferme pédagogique. Il est également refuge LPO composé de plusieurs jardins aménagés, secrets et harmonieux.

Journées européennes du patrimoine 2025

La Ciotat il était une fois