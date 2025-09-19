Levez les yeux ! Découvrez la cathédrale Saint-Etienne Cathédrale Saint-Etienne Châlons-en-Champagne

Levez les yeux ! Découvrez la cathédrale Saint-Etienne Cathédrale Saint-Etienne Châlons-en-Champagne vendredi 19 septembre 2025.

Levez les yeux ! Découvrez la cathédrale Saint-Etienne Vendredi 19 septembre, 08h50, 10h20, 13h50, 15h20 Cathédrale Saint-Etienne Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T08:50:00 – 2025-09-19T10:20:00

Fin : 2025-09-19T15:20:00 – 2025-09-19T17:00:00

A destination du public scolaire, le programme « Levez les yeux » permet aux élèves de découvrir le patrimoine châlonnais au travers de visite.

Remarquable par ses vitraux allant du XIIᵉ au XXᵉ siècle, elle impressionne aussi par sa nef élancée, son chœur lumineux et son riche mobilier. Accompagnée d’un guide, votre classe pourra se laisser porter par l’histoire spirituelle et artistique de ce lieu emblématique, témoin de plus de mille ans de foi et d’architecture.

Cathédrale Saint-Etienne Place Saint-Etienne, 51000 Châlons-en-Champagne, France Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est https://www.chalons-tourisme.com/decouvrir/chalons-en-10-incontournables/cathedrale-saint-etienne [{« type »: « link », « value »: « https://mesreservations.chalonsenchampagne.fr/journees-europeennes-du-patrimoine »}] La cathédrale Saint-Étienne offre au visiteur le témoignage d’une évolution architecturale sur 5 siècles, entre le XII et le XVIIe siècle plus précisément. Commencé en style roman, la construction s’est poursuivie en style gothique puis baroque. En 700 ans, agrandissements, modifications et reconstructions ont marqué son histoire.

© Avryle Royer