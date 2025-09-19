Levez les yeux ! Découvrez une collégiale, monument emblématique Collégiale Notre-Dame-en-Vaux Châlons-en-Champagne

Levez les yeux ! Découvrez une collégiale, monument emblématique Collégiale Notre-Dame-en-Vaux Châlons-en-Champagne vendredi 19 septembre 2025.

Levez les yeux ! Découvrez une collégiale, monument emblématique Vendredi 19 septembre, 09h00, 10h30, 14h00, 15h30 Collégiale Notre-Dame-en-Vaux Marne

Groupes de 18 personnes maximum

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T09:00:00 – 2025-09-19T10:30:00

Fin : 2025-09-19T15:30:00 – 2025-09-19T17:00:00

Inscrite au patrimoine mondiale de l’UNESCO au titre des Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle depuis 25 ans, la Collégiale Notre-Dame-en-Vaux est un monument emblématique à faire découvrir à vos élèves.

Collégiale Notre-Dame-en-Vaux 1 Place Notre-Dame, 51000 Châlons-en-Champagne, France Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est 0768724051 https://chalons.catholique.fr/stetienne [{« type »: « link », « value »: « https://mesreservations.chalonsenchampagne.fr/journees-europeennes-du-patrimoine »}] Cloître du XIIe siècle, démoli au XVIIIe siècle, redécouvert dans la seconde moitié du XXe siècle. Église des XIIe et XIIIe siècles, restaurée au XIXe siècle.

Inscrite au patrimoine mondiale de l’UNESCO au titre des Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle depuis 25 ans, la Collégiale Notre-Dame-en-Vaux est un monument emblématique à faire découvrir à vos…

© Christophe Manquillet