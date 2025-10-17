Levez les yeux ! En rando sur les coteaux de Chinon Coteaux Sainte-Radegonde et Saint-Martin Chinon

Levez les yeux ! En rando sur les coteaux de Chinon Vendredi 17 octobre, 09h30, 13h45 Coteaux Sainte-Radegonde et Saint-Martin Indre-et-Loire

Gratuit – Réservation tourisme@azay-chinon-valdeloire.com ou au 02 47 93 17 85

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-17T09:30:00 – 2025-10-17T11:00:00

Fin : 2025-10-17T13:45:00 – 2025-10-17T15:45:00

Les élèves d’une classe de CM1- CM2 de Chinon seront invités à découvrir les merveilles architecturales et naturelles qui sculptent et ornent le coteau. Apprentis dessinateurs le temps d’une journée, ils seront guidés par la plasticienne Mélissande Herdier dans la Chapelle Sainte-Radegonde, édifice religieux niché sous la terre, pour une immersion dans la matière minérale et végétale. Dans cet atelier, inspiré par le roman de science-fiction Les Jardins Statuaires de Jacques Abeille, les élèves seront plongés dans une rêverie poétique où l’imaginaire permet aux statues de pierre de se cultiver comme les fleurs d’un jardin. Ce parcours sera associé à une joyeuse randonnée sur les coteaux en compagnie d’une guide qui cueillera, avec ces petits jardiniers-architectes d’un jour, les trésors cachés à flanc de roche, entre ciel et terre.

Coteaux Sainte-Radegonde et Saint-Martin coteau Sainte-Radegonde, 37500 Chinon 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 02 47 93 17 85 https://www.ville-chinon.com/ Ce charmant chemin piétonnier est ponctué d’anciennes habitations troglodytiques offrant une vue imprenable sur la ville. Les coteaux Saint-Martin et Sainte-Radegonde vous permettront de découvrir la ville haute et la ville basse (vue d’en haut!), de la forteresse royale à la Chapelle Sainte-Radegonde ou inversement. Parking à proximité de la Chapelle Sainte-Radegonde (coteau Sainte-Radegonde), rue Alfred de Vigny ou parking de la brèche à proximité de la Forteresse royale (coteau Saint-Martin).

©Ville de Chinon