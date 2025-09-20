Levez les yeux Forbach
Levez les yeux Forbach samedi 20 septembre 2025.
Levez les yeux
Avenue Saint-Rémy Forbach Moselle
Levez les yeux Journées Européennes du Patrimoine 2025 à Forbach
Du vendredi 19 au dimanche 21 septembre, Forbach participe à la 42¿ édition des Journées Européennes du Patrimoine, placée cette année sous le thème du patrimoine architectural.
Habitants et visiteurs sont invités à se balader et à (re)découvrir des lieux emblématiques qui contribuent à l’identité forbachoise L’Hôtel de Ville et la nouvelle esplanade de la Fraternité, la Tour du Schlossberg, monument médiéval dominant la cité, le Temple Protestant et l’ancienne synagogue devenue espace culturel, la Syna, la Chapelle Sainte-Croix, chargée de la légende d’Alice de Forbach, le quartier du Wiesberg, avec son école et son église, exemple du patrimoine architectural du XX¿ siècle, les églises Saint-Rémi et de Marienau, la Villa Couturier, emblème de l’histoire industrielle locale…etc.
Les temps forts à ne pas manquer
La quinzaine des peintres forbachois
À la Syna, du 9 au 26 septembre (14h–18h). 25 artistes proposeront leurs œuvres, avec de la médiation et des animations.
Visite guidée le dimanche
Départ depuis la place Nicolas Appert, puis passage par les principaux sites patrimoniaux de la ville (château Barrabino, esplanade, rues emblématiques, églises, Villa Couturier…), pour une déambulation d’environ 2 heures.
– Circuit patrimonial
L’association AMOFOR propose des circuits autour du Burghof et de la Tour du Schlossberg. Un concert d’orgue sera également donné à l’Eglise de Marienau.
Concert d’orgue à la Chapelle Sainte Croix
L’association Les Amis de la Chapelle Sainte-Croix proposent un concert d’orgue dans la chapelle. Un moment d’évasion musicale dans un décor unique à Forbach.
Visites et mini-expositions historiques
L’association Les Furbacher propose des visites et une mini-exposition sur l’histoire de Forbach.
– Des animations pour les scolaires
Les services municipaux proposeront plusieurs activités ludiques cheminements jalonnés de monuments, expositions, visites, jeux interactifs..etc. Une quinzaine de classes vont en bénéficier.
La Ville de Forbach vous donne rendez-vous pour trois jours de découvertes et de rencontres, afin de faire vivre ensemble le patrimoine d’hier et de demain.Tout public
Avenue Saint-Rémy Forbach 57600 Moselle Grand Est +33 3 87 84 30 00 contact@mairie-forbach.fr
English :
« Raise your eyes » European Heritage Days 2025 in Forbach
From Friday September 19 to Sunday September 21, Forbach will be taking part in the 42nd European Heritage Days, this year focusing on architectural heritage.
Residents and visitors alike are invited to stroll around and (re)discover the emblematic sites that contribute to Forbach?s identity: the Town Hall and the new Esplanade de la Fraternité, the Tour du Schlossberg, a medieval monument overlooking the city, the Temple Protestant and the former synagogue, now a cultural space, and the Forbach Museumprotestant Temple and the former synagogue, now a cultural space, the Syna, the Chapelle Sainte-Croix, the setting for the legend of Alice de Forbach, the Wiesberg district, with its school and church, an example of 20th-century architectural heritage, the churches of Saint-Rémi and Marienau, the Villa Couturier, an emblem of local industrial history, etc.
Highlights not to be missed:
Forbach painters’ fortnight
At the Syna, from September 9 to 26 (2-6pm). 25 artists will present their works, with mediation and animations.
Guided tour on Sunday
Depart from Place Nicolas Appert, then visit the town?s main heritage sites (Château Barrabino, esplanade, emblematic streets, churches, Villa Couturier, etc.), for a stroll lasting around 2 hours.
– Heritage tour
The AMOFOR association offers tours around the Burghof and the Schlossberg Tower. An organ concert will also be given at the Marienau church.
Organ concert at Chapelle Sainte Croix
Les Amis de la Chapelle Sainte-Croix are organizing an organ concert in the chapel. A moment of musical escape in a setting unique to Forbach.
Tours and historical mini-exhibitions
Les Furbacher association offers tours and a mini-exhibition on the history of Forbach.
– Activities for schoolchildren
Municipal services will be offering a range of fun activities, including monument walks, exhibitions, tours and interactive games. Around 15 classes will benefit from these activities.
The City of Forbach invites you to join us for three days of discoveries and encounters, to bring to life together the heritage of yesterday and tomorrow.
German :
« Levéz les yeux » Europäische Tage des Kulturerbes 2025 in Forbach
Von Freitag, dem 19. bis Sonntag, dem 21. September nimmt Forbach an den 42¿ Europäischen Tagen des Kulturerbes teil, die dieses Jahr unter dem Motto des architektonischen Erbes stehen.
Einwohner und Besucher sind eingeladen, spazieren zu gehen und symbolträchtige Orte, die zur Identität Forbachs beitragen, (wieder) zu entdecken: das Rathaus und die neue Esplanade de la Fraternité, der Schlossbergturm, ein mittelalterliches Monument, das die Stadt überragt, der protestantische Tempel und die alte Kirche, die sich in der Nähe des Rathauses befindetjahrhundert, die Kirchen Saint-Rémi und Marienau, die Villa Couturier, ein Wahrzeichen der lokalen Industriegeschichte, usw. Das Wiesberg-Viertel mit seiner Schule und seiner Kirche, einem Beispiel für das architektonische Erbe des 20.
Die Highlights, die Sie nicht verpassen sollten:
Die zwei Wochen der Forbacher Maler
In der Syna, vom 9. bis 26. September (14h?18h). 25 Künstler werden ihre Werke anbieten, mit Vermittlung und Animationen.
Geführter Rundgang am Sonntag
Start am Place Nicolas Appert, dann geht es an den wichtigsten Sehenswürdigkeiten der Stadt vorbei (Schloss Barrabino, Esplanade, symbolträchtige Straßen, Kirchen, Villa Couturier usw.), für einen etwa zweistündigen Spaziergang.
– Rundgang durch das Kulturerbe
Der Verein AMOFOR bietet Rundgänge um den Burghof und den Schlossbergturm an. In der Kirche von Marienau wird ebenfalls ein Orgelkonzert gegeben.
Orgelkonzert in der Kapelle Sainte Croix
Der Verein Les Amis de la Chapelle Sainte-Croix bietet ein Orgelkonzert in der Kapelle an. Ein Moment der musikalischen Flucht in einer einzigartigen Kulisse in Forbach.
Historische Besichtigungen und Mini-Ausstellungen
Der Verein Les Furbacher bietet Besichtigungen und eine Mini-Ausstellung über die Geschichte Forbachs an.
– Animationen für Schulklassen
Die städtischen Dienste werden mehrere spielerische Aktivitäten anbieten: Wege, die mit Denkmälern markiert sind, Ausstellungen, Besichtigungen, interaktive Spiele..etc. Etwa 15 Schulklassen werden davon profitieren.
Die Stadt Forbach lädt Sie zu drei Tagen voller Entdeckungen und Begegnungen ein, um gemeinsam das Kulturerbe von gestern und morgen zu erleben.
Italiano :
« Alza gli occhi », le Giornate europee del patrimonio 2025 a Forbach
Da venerdì 19 a domenica 21 settembre, Forbach parteciperà alla 42a edizione delle Giornate Europee del Patrimonio, quest’anno incentrate sul patrimonio architettonico.
I residenti e i visitatori sono invitati a passeggiare e a (ri)scoprire i luoghi emblematici che contribuiscono all’identità di Forbach: il municipio e la nuova Esplanade de la Fraternité, la Tour du Schlossberg, un monumento medievale che domina la città, il Tempio protestante e l’ex sinagoga, oggi spazio culturale, e il vecchio municipioil quartiere di Wiesberg, con la sua scuola e la sua chiesa, esempio del patrimonio architettonico del XX secolo, le chiese di Saint-Rémi e Marienau, la Villa Couturier, emblema della storia industriale locale, ecc.
Da non perdere:
La quindicina dei pittori di Forbach
Al Syna, dal 9 al 26 settembre (14-18). 25 artisti esporranno le loro opere, con mediazione e attività.
Visita guidata domenica
Con partenza da Place Nicolas Appert, la visita guidata tocca i principali siti del patrimonio della città (Château Barrabino, spianata, vie emblematiche, chiese, Villa Couturier, ecc.) e dura circa 2 ore.
– Tour del patrimonio
L’associazione AMOFOR propone visite guidate al Burghof e alla Torre dello Schlossberg. È previsto anche un concerto d’organo nella chiesa di Marienau.
Concerto d’organo alla Cappella Sainte Croix
Les Amis de la Chapelle Sainte-Croix organizzano un concerto d’organo nella cappella. Un’esperienza musicale in un ambiente unico a Forbach.
Visite e mini-mostre storiche
L’associazione Furbacher offre visite guidate e una mini-mostra sulla storia di Forbach.
– Attività per gli alunni delle scuole
I servizi comunali offriranno una serie di attività divertenti, tra cui passeggiate tra i monumenti, mostre, visite e giochi interattivi. Vi parteciperanno una quindicina di classi.
La Città di Forbach vi invita a unirvi a noi per tre giorni di scoperte e incontri, per far rivivere insieme il patrimonio di ieri e di domani.
Espanol :
« Alza la vista » Jornadas Europeas del Patrimonio 2025 en Forbach
Del viernes 19 al domingo 21 de septiembre, Forbach participará en la 42ª edición de las Jornadas Europeas del Patrimonio, que este año se centrarán en el patrimonio arquitectónico.
Residentes y visitantes están invitados a pasear y (re)descubrir los lugares emblemáticos que contribuyen a la identidad de Forbach: el Ayuntamiento y la nueva Esplanade de la Fraternité, la Tour du Schlossberg, monumento medieval que domina la ciudad, el Templo Protestante y la antigua sinagoga, hoy espacio cultural, y el antiguo ayuntamientoel barrio de Wiesberg, con su escuela y su iglesia, ejemplo del patrimonio arquitectónico del siglo XX, las iglesias de Saint-Rémi y Marienau, la Villa Couturier, emblema de la historia industrial local, y mucho más.
No se pierda lo más destacado:
Quincena de pintores de Forbach
En el Syna, del 9 al 26 de septiembre (de 14:00 a 18:00 h). 25 artistas expondrán sus obras, con mediación y actividades.
Visita guiada el domingo
Con salida de la plaza Nicolas Appert, la visita recorre los principales lugares patrimoniales de la ciudad (castillo Barrabino, explanada, calles emblemáticas, iglesias, Villa Couturier, etc.) y dura unas 2 horas.
– Visita del patrimonio
La asociación AMOFOR ofrece visitas guiadas por el Burghof y la Torre Schlossberg. También habrá un concierto de órgano en la iglesia de Marienau.
Concierto de órgano en la Chapelle Sainte Croix
Les Amis de la Chapelle Sainte-Croix organizan un concierto de órgano en la capilla. Una delicia musical en un marco único en Forbach.
Visitas y mini exposiciones históricas
La asociación Furbacher ofrece visitas guiadas y una miniexposición sobre la historia de Forbach.
– Actividades para escolares
Los servicios municipales ofrecerán una serie de actividades lúdicas, como paseos por los monumentos, exposiciones, visitas y juegos interactivos. Participarán unas quince clases.
La ciudad de Forbach le invita a unirse a nosotros durante tres días de descubrimientos y encuentros, para que juntos podamos dar vida al patrimonio de ayer y de mañana.
