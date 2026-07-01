Levez les yeux ! Fragments d’histoires, Musée d’art et d’histoire de Saint-Lô, Saint-Lô

Informations pratiques

Levez les yeux ! Fragments d’histoires Vendredi 18 septembre, 09h00, 14h00 Musée d’art et d’histoire de Saint-Lô Manche

Destinée aux élèves de cycle 3.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T09:00:00+02:00 – 2026-09-18T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-18T14:00:00+02:00 – 2026-09-18T18:00:00+02:00

Quand une ville a été détruite, que faire de ses ruines ? Comment les mettre au service de la mémoire collective, de la compréhension de l’histoire ?

Après une découverte du musée, réalisez une production plastique collective qui évoque la destruction et la reconstruction d’une ville, qui intègre la conservation de ses vestiges.

Niveau Cycle 3

Musée d’art et d’histoire de Saint-Lô Place du Champ de Mars 50000 Saint-Lô Saint-Lô 50000 Manche Normandie 02 33 72 52 55 http://musees.saint-lo.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 02 33 72 52 55 »}, {« type »: « email », « value »: « musee@saint-lo.fr »}] Grand parking près du musée

Accessible aux personnes en situation d’handicap

Quand une ville a été détruite, que faire de ses ruines ? Comment les mettre au service de la mémoire collective, de la compréhension de l’histoire ?