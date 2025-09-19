« Levez les yeux ! » : la collégial s’ouvre au public scolaire Collégiale Saint-Mexme Chinon

« Levez les yeux ! » : la collégial s’ouvre au public scolaire Collégiale Saint-Mexme Chinon vendredi 19 septembre 2025.

« Levez les yeux ! » : la collégial s’ouvre au public scolaire Vendredi 19 septembre, 09h30 Collégiale Saint-Mexme Indre-et-Loire

Réservations complètes. Pour tout renseignement contactez le service patrimoine de la Ville de Chinon au 0247935326

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T09:30:00 – 2025-09-19T16:30:00

Fin : 2025-09-19T09:30:00 – 2025-09-19T16:30:00

Le temps d’une journée, les élèves et leurs enseignants les classes CM1-CM2 des écoles Jean-Jaurès et Saint-Joseph bénéficieront d’un accès privilégié à la Collégiale Saint-Mexme. Ils seront guidés dans les salles de ce monument historique millénaire par une immersion participative et sensorielle dans l’installation artistique Surface Sensible. Ils découvriront également les grandes lignes et les petits détails de son architecture unique à travers une visite atelier, où chaque petit regardeur sera invité à repartir avec un morceau d’architecture choisi, qu’il aura dessiné.

Collégiale Saint-Mexme Place Saint-Mexme 37500 Chinon Chinon 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 02 47 93 17 85 La collégiale Saint-Mexme était le plus important édifice religieux de Chinon. En partie ruinée après la Révolution, elle échappe à la destruction grâce à sa réutilisation en école. Après 20 ans de travaux de restauration, la collégiale est devenue un centre culturel. La nef de l’an 1000 contient un petit théâtre en bois qui accueille de nombreux spectacles à la saison estivale. Le narthex conserve des peintures murales des XIIe, XIIIe et XVe siècles. Les vitraux d’après Olivier Debré, aux formes épurées, ouvrent depuis l’intérieur de la collégiale des perspectives inédites sur le paysage.

Le temps d’une journée, les élèves et leurs enseignants les classes CM1-CM2 des écoles Jean-Jaurès et Saint-Joseph bénéficieront d’un accès privilégié à la Collégiale Saint-Mexme. Ils seront guidés à…

Ville de Chinon