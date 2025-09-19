Levez les yeux – parcours patrimoines pour les classes Château d’Angers Angers

Sur réservation : reservations.angers@monuments-nationaux.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T10:30:00 – 2025-09-19T12:30:00

Fin : 2025-09-19T14:00:00 – 2025-09-19T16:00:00

Textile, végétal, architecture, biodiversité, graffitis de prisonniers, vestiges archéologiques… le site du château d’Angers conserve un patrimoine artistique et naturel singulier. Déambulez entre 4 stands et paricipez à des médiations courtes et ludiques qui abordent le patrimoine sous son aspect scientifique.

Que la force soit avec toi

Qu’elles soient romanes ou gothiques, les voûtes sont l’exemple même du génie des bâtisseurs. Mais comment ça tient tout ça ? Tout est une question d’équilibre et de forces. Vous comprendrez tout grâce à nos maquettes !

Les confinés parlent aux déconfinés

Le château d’Angers conserve un patrimoine méconnu et fragile : les graffitis de prisonniers. Ces confinés d’un autre temps ont témoigné de leur enfermement en laissant textes et dessins gravés dans la roche. Qui étaient-ils ? Et que faisaient-ils ici ? Déchiffrons leurs messages pour le découvrir.

Apocalypse Now

La tapisserie de l’Apocalypse est une vieille dame de plus de 600 ans. Elle a traversé bien des épreuves que l’on peut encore observer sur son tissage et elle fait aujourd’hui l’objet de toutes les attentions de la part des scientifiques. Venez exercer votre œil d’expert et découvrir ce joyau unique au monde !

Un château en noir et blanc

Le château d’Angers est un drôle de zèbre… Avec ses grandes tours rayées de schiste et de calcaire, il ne ressemble à aucun autre : il est le reflet de l’environnement géologique angevin. Découvrez les spécificités de chaque roche et leur utilisation dans la construction du château.

Château d’Angers 2 promenade du Bout du Monde, 49100 Angers Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire https://www.chateau-angers.fr Le château est composé de deux éléments : la forteresse construite par Saint-Louis en 1230 et le château-résidence des ducs d’Anjou. La forteresse comporte 17 tours hautes d’une trentaine de mètres et larges de 18 mètres, construites dans une alternance de schiste et de tuffeau ; les murs ont été renforcés en 1592 par un épais rempart de terre ; chacune des portes était défendue par une double herse. A partir de 1360, le château, devenu résidence ducale, est transformé : logis royal, chapelle édifiés au début du XVe siècle, châtelet construit en 1450. En 1373, le duc Louis Ier d’Anjou commande une série de tapisseries ayant pour thème l’Apocalypse, chef-d’œuvre est inscrit à l’UNESCO. Accès: droit d’entrée : Plein tarif : 9,50€, tarif groupe : 7,50€, Gratuit : – de 18 ans, – de 26 ans (ressortissants et résidents UE), Carte blanche, Passeport Musées/Château, Pass éducation, Personne handicapée, demandeur d’emploi, journalistes.

Margaux Rispal / Domaine national du château d’Angers