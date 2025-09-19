Levez les yeux ! – Parcours urbain dans la ville d’Angers Repaire Urbain Angers

Levez les yeux ! – Parcours urbain dans la ville d’Angers Repaire Urbain Angers vendredi 19 septembre 2025.

Levez les yeux ! – Parcours urbain dans la ville d’Angers Vendredi 19 septembre, 09h00 Repaire Urbain Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T09:00:00 – 2025-09-19T16:00:00

Fin : 2025-09-19T09:00:00 – 2025-09-19T16:00:00

À l’occasion de l’opération nationale « Levez les yeux ! », initiée en 2019 par le ministère de la Culture et le ministère de l’Éducation nationale, la Ville d’Angers (service Angers Patrimoine) propose aux élèves et à leurs enseignants une journée de découverte du patrimoine local.

Le vendredi 19 septembre, veille des Journées Européennes du Patrimoine, deux parcours pédagogiques seront proposés, en autonomie avec les enseignants, à travers des quartiers emblématiques de la ville. À chaque étape du parcours, une personne dédiée sera présente pour apporter des informations complémentaires et répondre aux questions.

Deux parcours :

Le quartier Saint-Serge : Le développement urbain et la transformation d’un quartier

Destiné aux élèves du 4ᵉ cycle (collège) et 5ᵉ cycle (lycée), ce parcours propose une lecture de l’évolution architecturale et fonctionnelle du quartier Saint-Serge. À travers différentes étapes, les élèves découvriront comment ce quartier s’est transformé au fil du temps, en lien avec les dynamiques urbaines.

Le quartier de la Doutre : Le réemploi en architecture

Adapté aux élèves de cycle 3 (écoles élémentaires), ce parcours les mènera dans le cœur historique de la Doutre pour explorer le patrimoine architectural sous l’angle du réemploi des matériaux et des espaces. Une manière ludique et concrète de comprendre comment les matériaux et les éléments bâtis sont réutilisés à travers les siècles.

Durée : 1h30

Sur inscription

Contact : angerspatrimoine@ville.angers.fr

Repaire Urbain 35 Boulevard du roi-René, 49000 Angers Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire 02 41 05 59 65 https://www.angers.fr/vivre-a-angers/culture/patrimoine/le-repaire-urbain-ru/index.html [{« type »: « email », « value »: « angerspatrimoine@ville.angers.fr »}] [{« link »: « mailto:angerspatrimoine@ville.angers.fr »}] Le Repaire Urbain accueille trois services municipaux (Angers Patrimoines, l’Artothèque et les Archives patrimoniales) et propose toute l’année des expositions, animations et rencontres autour de la création artistique contemporaine, de l’histoire et du patrimoine angevins.

Levez les yeux ! – Parcours urbain dans la ville d’Angers

Ville d’Angers – Frédéric Chobard