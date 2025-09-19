Levez les yeux … pour découvrir les décors sculptés du musée des Alpilles Musée des Alpilles Saint-Rémy-de-Provence

Levez les yeux … pour découvrir les décors sculptés du musée des Alpilles Musée des Alpilles Saint-Rémy-de-Provence vendredi 19 septembre 2025.

Levez les yeux … pour découvrir les décors sculptés du musée des Alpilles Vendredi 19 septembre, 13h30 Musée des Alpilles Bouches-du-Rhône

auprès de la responsable des publics

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T13:30:00 – 2025-09-19T16:30:00

Fin : 2025-09-19T13:30:00 – 2025-09-19T16:30:00

Dans le cadre du dispositif « Levez les yeux! », des groupes scolaires sont amenés à observer la restauration des décors sculptés de la façade et de la cour du musée.

Musée des Alpilles 1 Place Favier, 13210 Saint-Rémy-de-Provence, France Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0490926824 https://www.mairie-saintremydeprovence.com/que-faire-a-saint-remy/envie-de-culture/musee-des-alpilles [{« type »: « phone », « value »: « 04 90 92 68 24 »}] Bâtiment d’époque Renaissance.

Dans le cadre du dispositif « Levez les yeux! », des groupes scolaires sont amenés à observer la restauration des décors sculptés de la façade et de la cour du musée.

Musée des Alpilles