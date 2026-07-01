Levez les yeux ! Rallye photo de la Reconstruction, Musée d’art et d’histoire de Saint-Lô, Saint-Lô

Informations pratiques

Levez les yeux ! Rallye photo de la Reconstruction Vendredi 18 septembre, 09h00, 13h30 Musée d’art et d’histoire de Saint-Lô Manche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T09:00:00+02:00 – 2026-09-18T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-18T13:30:00+02:00 – 2026-09-18T18:00:00+02:00

Grâce à votre livret illustré, identifiez des éléments et des détails architecturaux durant une visite commentée sur la Seconde Guerre mondiale et la période de la Reconstruction de Saint-Lô.

Musée d’art et d’histoire de Saint-Lô Place du Champ de Mars 50000 Saint-Lô Saint-Lô 50000 Manche Normandie 02 33 72 52 55 http://musees.saint-lo.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 02 33 72 52 55 »}, {« type »: « email », « value »: « musee@saint-lo.fr »}] Grand parking près du musée

Accessible aux personnes en situation d’handicap

Grâce à votre livret illustré, identifiez des éléments et des détails architecturaux durant une visite commentée sur la Seconde Guerre mondiale et la période de la Reconstruction de Saint-Lô.

© Musées de Saint-Lô