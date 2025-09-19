Levez les yeux : une visite d’un théâtre à l’italienne à destination des scolaires Théâtre des Nouveautés Tarbes

Gratuit. Réservation obligatoire. Créneau de visite à déterminer lors de la réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T09:00:00 – 2025-09-19T12:00:00

Fin : 2025-09-19T14:00:00 – 2025-09-19T17:00:00

Théâtre des Nouveautés : une histoire d’amour et de scène

Né de l’amour entre une riche Tarbaise et un jeune ténor, ce théâtre à l’italienne du XIXᵉ siècle vous ouvre ses portes pour une visite pleine de charme et de surprises.

✨ Dès le hall d’entrée, le regard est attiré par :

les peintures d’inspiration mythologique,

les colonnes en trompe-l’œil,

les frises,

les statues en bronze,

les cariatides et mascarons,

et l’éblouissant lustre à pampilles.

Des murs au plafond, de la salle de spectacle au foyer Yvette Horner, en passant par les coulisses, le Théâtre des Nouveautés foisonne de détails, anecdotes et secrets…

Alors, levez bien les yeux !

Théâtre des Nouveautés 44 rue Larrey, 65000 Tarbes Tarbes 65000 Cité Bel-Air Hautes-Pyrénées Occitanie 0562933093 http://www.theatre-tarbes.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 0562511200 »}] Le théâtre des Nouveautés est actuellement un élément majeur du patrimoine architectural de la ville de Tarbes. Ce théâtre, dont la construction a débuté le 14 novembre 1885 sur les plans de l’architecte G. Labat, est dans la pure tradition du lyrique italien des XVIIe et XVIIIe siècles. Au-delà de son plafond en voûte orné d’une fresque montrant Dionysos dans toute sa splendeur, de sa scène de 16 m de longueur et de 10 m de profondeur avec le proscenium et de sa jauge de 588 places, c’est l’encorbellement du balcon qui permet une grande proximité de la scène. Les murs du foyer « Yvette Horner », inauguré le 1er octobre 2004, sont décorés par les neufs muses qui présidaient aux arts libéraux dans la mythologie grecque. Son hall d’entrée avec ses frises, ses statues en bronze et ses cariatides font de ce théâtre un lieu de choix, une véritable bonbonnière au cœur de la ville de Tarbes.

© Tarbes en Scènes – Corinne Svala