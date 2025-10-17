Levez les yeux vers LE MAIL-SCENE CULTURELLE 7 rue Jean de Dormans Soissons

Levez les yeux vers LE MAIL-SCENE CULTURELLE 7 rue Jean de Dormans Soissons vendredi 17 octobre 2025.

Levez les yeux vers LE MAIL-SCENE CULTURELLE Vendredi 17 octobre, 09h00, 10h30, 13h30 7 rue Jean de Dormans Aisne

Effectif maximum : 25 élèves

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-17T09:00:00 – 2025-10-17T10:15:00

Fin : 2025-10-17T13:30:00 – 2025-10-17T14:30:00

Vous passez souvent devant, mais peut-être n’avez vous jamais osé franchir ses portes. Le Mail, c’est bien plus qu’une salle de spectacle ! Venez découvrir cette architecture des années 1970 au cours d’une visite exceptionnelle à l’extérieur et à l’intérieur de l’édifice. Brique, béton, régie, coulisses…. Les secrets du Mail se révèlent sous vos yeux.

7 rue Jean de Dormans 7 rue Jean de Dormans, 02200 Soissons Soissons 02200 Aisne [{« type »: « email », « value »: « patrimoine.resascol@ville-soissons.fr »}]

Vous passez souvent devant, mais peut-être n’avez vous jamais osé franchir ses portes. Le Mail, c’est bien plus qu’une salle de spectacle ! Venez découvrir cette architecture des années 1970 au cours…

©Ville de Soissons