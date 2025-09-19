Levez les yeux ! Visite du siège de la gestapo Ancien siège de la Gestapo Châlons-en-Champagne

Levez les yeux ! Visite du siège de la gestapo Vendredi 19 septembre, 09h00, 10h30, 13h30, 15h00 Ancien siège de la Gestapo Marne

Groupes de 18 personnes maximum

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T09:00:00 – 2025-09-19T10:30:00

Fin : 2025-09-19T15:00:00 – 2025-09-19T16:30:00

Le n° 7 du cours d'Ormesson a été construit en 1931-1932 pour accueillir la Chambre d'agriculture, selon les plans de l'architecte Gaston Beaudoin. Le bâtiment présente une architecture Art déco caractéristique des constructions civiles de son époque. Édifié en brique jaune, en pierre calcaire et en béton, c'est l'un des plus beaux exemples châlonnais de ce style architectural : tout en sobriété, avec des formes géométriques épurées et des motifs simples.

Pendant la Seconde Guerre mondiale, en juin 1940, les locaux de la Chambre d’agriculture deviennent le siège régional de la gestapo pour la Marne, la Haute-Marne et l’Aube. Elle est d’abord dirigée par le commandant Graff von Korff, puis par le docteur Karl Luttke à partir de 1943. Y sont installés ses services administratifs centraux. Les sous-sols deviennent quant à eux des lieux de détention et de torture.

Aujourd’hui, l’immeuble du 7 cours d’Ormesson abrite le siège de l’organisme de logements sociaux Châlons-en-Champagne Habitat. Le projet de faire des locaux en sous-sol un lieu de mémoire pour ces hommes et femmes qui ont résisté émane de Jacques Songy et Jean Chabaud, tous deux résistants. L’ancien siège de la gestapo est inauguré le 29 août 1994.

Lors d’une visite menée par un guide conférencier, faites découvrir à votre classe cet endroit stratégique utilisé durant la Seconde Guerre mondiale.

