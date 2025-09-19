Levez les yeux ! Visite d’un hôtel de ville construit il y a 250 ans Hôtel de Ville Châlons-en-Champagne

Construit il y a 250 ans, l’Hôtel de Ville fait partie du programme d’embellissement lancé par l’Intendant Louis Rouillé d’Orfeuil. Venez l’explorer avec vos élèves.

La construction de l'Hôtel de Ville s'est achevée en 1776. Elle s'inscrit dans le plan d'embellissement de la cité, insufflé par l'intendant du roi. Son architecture s'inspire des codes de l'Antiquité. Ce bâtiment accueillait à l'époque, en plus de l'Hôtel de Ville, le palais de justice et la prison.

Depuis 1776, l’Hôtel de Ville héberge les institutions municipales.

Il est inscrit au titre des Monuments historiques depuis 1932 pour son grand salon, et classé en 1941 pour ses façades, toitures, vestibule, escalier, ainsi que le salon du premier étage.

© Animation du patrimoine