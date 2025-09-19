Levez les yeux ! Visite guidée « à la découverte du cinéma d’animation » Archives départementales de l’Eure Évreux

Levez les yeux ! Visite guidée « à la découverte du cinéma d’animation » Archives départementales de l’Eure Évreux vendredi 19 septembre 2025.

Levez les yeux ! Visite guidée « à la découverte du cinéma d’animation » Vendredi 19 septembre, 14h00 Archives départementales de l’Eure Eure

Durée 1h, 3 créneaux disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T14:00:00 – 2025-09-19T17:00:00

Fin : 2025-09-19T14:00:00 – 2025-09-19T17:00:00

Pour Levez-les yeux, à destination des publics scolaires et dans le cadre du lancement du film d’animation Marcel et Monsieur Pagnol de Sylvain Chomet, les Archives départementales proposent une exposition autour de la thématique du cinéma d’animation, du films d’animation dédié à Pagnol et du lien entre Pagnol et le territoire eurois.

Archives départementales de l’Eure Rue de Verdun, 27000 Évreux, France Évreux 27000 Saint-Michel Eure Normandie 0232315084 http://archives.eure.fr L’accès aux Archives départementales se fait par l’allée Marcel Baudot, le long du Palais de Justice. Les Archives départementales sont situées à proximité de l’Hôtel du Département et de la cité administrative. Arrêt de bus « Archives » : lignes T1, T3 et T4.

Pour Levez-les yeux, à destination des publics scolaires et dans le cadre du lancement du film d’animation Marcel et Monsieur Pagnol de Sylvain Chomet, les Archives départementales proposent une de à…

Wild Bunch Distribution