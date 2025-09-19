Levez les yeux ! Visitez les archives départementales de la Meuse Archives départementales de la Meuse Bar-le-Duc

Début : 2025-09-19T09:00:00 – 2025-09-19T16:00:00

Fin : 2025-09-19T09:00:00 – 2025-09-19T16:00:00

Visitez, avec vos élèves, les archives départementales de la Meuse, dans le cadre de l’événement « Levez les yeux » et découvrez le bâtiment, le travail des archivistes et des documents remarquables, dont le plus ancien remonte à 944!

Possibilité de coupler la visite avec un atelier.

Archives départementales de la Meuse 26 Rue d’Aulnois, 55000 Bar-le-Duc, France Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est 0329790189 https://archives.meuse.fr http://www.meuse.fr/ [{« type »: « email », « value »: « archives@meuse.fr »}] Les archives de la Meuse proposent l’accès à l’état civil (naissance, mariage, décès et tables décennales) et aux registres paroissiaux (BMS). Le site permet également la consultation des plans du cadastre et des recensements de population. Les registres matricules offrent des informations sur le parcours militaire d’un ancêtre, y compris d’un soldat de la Grande Guerre, puisque les AD ont rendu accessibles ces registres jusqu’en 1919, notamment dans le cadre des commémorations du centenaire de la Première Guerre mondiale de 2014. Enfin, les AD 55 ont numérisé un certain nombre de journaux issus de la presse locale ancienne et de manuscrits. Parking gratuit. De la gare de Bar-le-Duc aux archives départementales : prendre le bus n°2 en direction du « Petit Juré » et descendre au terminus, qui se trouve en face du bâtiment des archives départementales.

