« Levez les yeux : Voyage au cœur de l’ingénierie antique – Découvrez l’aqueduc gallo-romain de Jouy-aux-Arches et son bassin de décantation ! », Aqueduc romain, Jouy-aux-Arches

Informations pratiques

« Levez les yeux : Voyage au cœur de l’ingénierie antique – Découvrez l’aqueduc gallo-romain de Jouy-aux-Arches et son bassin de décantation ! » Vendredi 18 septembre, 09h00 Aqueduc romain Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T09:00:00+02:00 – 2026-09-18T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-18T09:00:00+02:00 – 2026-09-18T13:00:00+02:00

Plongez dans l’histoire et admirez un chef-d’œuvre de l’ingénierie romaine ! À l’occasion de l’événement « Levez les yeux », nous vous invitons à découvrir l’aqueduc gallo-romain de Jouy-aux-Arches et à explorer son bassin de décantation, témoignages fascinants du savoir-faire antique.

Au programme :

Une visite guidée pour comprendre le fonctionnement de cet ouvrage exceptionnel, qui alimentait en eau la ville de Divodurum (Metz actuelle).

Une immersion dans le quotidien des Romains, entre innovation technique et patrimoine architectural.

Une occasion unique d’observer de près les vestiges d’un système hydraulique vieux de 2 000 ans.

Cet événement est une invitation à lever les yeux pour redécouvrir les trésors cachés de notre région. Ne manquez pas cette balade entre histoire et patrimoine !

Aqueduc romain 3 Ruelle des Arches 57130 Jouy-aux-Arches Jouy-aux-Arches 57130 Moselle Grand Est [{« type »: « email », « value »: « delphine.seigneuret@culture.gouv.fr »}] Vestiges de l’aqueduc et du bassin de décantation de Jouy-aux-Arches : un joyau antique au cœur de la Moselle

Les vestiges de l’aqueduc et du bassin de décantation de Jouy-aux-Arches témoignent de l’ingénierie romaine et de leur maîtrise de l’eau. Construit au IIᵉ siècle apr. J.-C., cet ensemble faisait partie du réseau d’alimentation en eau de Divodurum (Metz antique), acheminant l’eau depuis les sources de Gorze sur plus de 20 kilomètres.

Le bassin de décantation est une prouesse technique. Ce bassin, l’un des mieux conservés de Gaule, permettait de filtrer et clarifier l’eau avant sa distribution. Ses parois en pierre de Jaumont et son système de sédimentation illustrent le savoir-faire romain en hydraulique.

Un site immersif et pédagogique.

Aujourd’hui, le site offre une expérience unique :

• Visite des vestiges : parcourez les arches imposantes et le bassin, restaurés pour révéler leur splendeur passée.

• Muséographie interactive : des panneaux et outils numériques expliquent le fonctionnement de l’aqueduc et son rôle dans la vie quotidienne gallo-romaine.

• Cadre naturel préservé : situé en bordure de Moselle, le site allie histoire et nature, idéal pour une balade culturelle. Un parking avec quelques places se trouve sous l’Aqueduc, côté Moselle, devant la boulangerie

Plongez dans l’histoire et admirez un chef-d’œuvre de l’ingénierie romaine ! À l’occasion de l’événement « Levez les yeux », nous vous invitons à découvrir l’aqueduc gallo-romain de Jouy-aux-Arches et …

©Delphine Seigneuret (UDAP57)