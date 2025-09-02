LÉVIATHAN La Station théâtre Louverné

LÉVIATHAN La Station théâtre Louverné 6 et 7 février 2026 Tarif plein : 11€ – Tarif réduit : 7€ ( si QF < 500€) Troie fut prise. Ajax y viola Cassandre qui avait tout prédit : la guerre, les monstruosités. Mais sa voix n’a jamais retenti. Le mythe l’a confinée dans l’échec et la faiblesse, la privant d’écho. Léviathan --------- ### poème de Gwendoline Destremeau Théâtre, danse, poésie, musique à partir de 16 ans **Attention : ce spectacle aborde le thème du viol** Troie fut prise. Ajax y viola Cassandre qui avait tout prédit : la guerre, les monstruosités. Mais sa voix n’a jamais retenti. Le mythe l’a confinée dans l’échec et la faiblesse, la privant d’écho. Comme l’océan qui enfle, Léviathan la métamorphose, en la gonflant d’hubris. Avec une violence jusque là réservée aux mâles, Cassandre renaît dans la force poétique du corps et du verbe transfigurés par la colère jusqu’au havre incertain de l’amour. Avec Clara Koskas, jeu et danse et Ariane Issartel, violoncelle. Mise en scène de Gwendoline Destremeau. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) : Début : 2026-02-06T20:00:00.000+01:00 Fin : 2026-02-07T21:15:00.000+01:00 1 https://www.helloasso.com/associations/la-station-theatre/evenements/leviathan-vendredi-6-fevrier-2026-a-20h https://www.helloasso.com/associations/la-station-theatre/evenements/leviathan-samedi-7-fevrier-2026-a-20h https://www.helloasso.com/associations/la-station-theatre resalastationtheatre@gmail.com La Station théâtre 35520 Mézière Louverné 53950 Mayenne