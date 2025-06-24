Léviathan Ferrières Martigues

Léviathan Jeudi 2 avril 2026 de 20h30 à 22h15. Ferrières 19 quai Paul Doumer Martigues Bouches-du-Rhône

Créé après une longue immersion au cœur du système pénal, notamment des procédures de comparution immédiate, Léviathan interroge le fonctionnement de la justice et ses limites.

Sur un texte de Guillaume Poix, Lorraine de Sagazan, metteure en scène et plasticienne, s’inspire des pratiques de la justice dite transformatrice pour proposer une alternative au schéma traditionnel juger-punir-enfermer. Dans un tribunal aux allures de chapiteau forain, trois jugements inspirés de faits réels seront rendus, accompagnés par un témoin lui aussi repris de justice. Mais ici, le décalage opéré dans l’interprétation des comédiens et dans les masques qui les griment, allant jusqu’à l’irruption d’un cheval, seul symbole de douceur et de sérénité, donne toute sa force au spectacle. Une expérience visuelle et théâtrale intense dont on garde la trace longtemps !



Léviathan est une œuvre à la beauté plastique saisissante et inquiétante. Libération .

English :

Created after a long immersion in the heart of the penal system, in particular immediate appearance procedures, Leviathan questions the functioning of justice and its limits.

German :

Leviathan entstand nach einer langen Auseinandersetzung mit dem Kern des Strafvollzugssystems, insbesondere mit Verfahren zur sofortigen Anhörung, und hinterfragt die Funktionsweise der Justiz und ihre Grenzen.

Italiano :

Nato da una lunga immersione nel cuore della giustizia penale, in particolare nelle procedure di comparizione immediata, Leviathan esamina il funzionamento del sistema giudiziario e i suoi limiti.

Espanol :

Creado tras una larga inmersión en el corazón del sistema penal, en particular en los procedimientos de comparecencia inmediata, Leviatán cuestiona el funcionamiento de la justicia y sus límites.

