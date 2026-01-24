LeviGeek Show Lévignac-de-Guyenne

LeviGeek Show

Salle des Fêtes Lévignac-de-Guyenne Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

2ème édition du LeviGeek show en partenariat avec Gaming Event, Le Bouquet Aux Mille Fleurs & LAGEM.

Entrée Gratuite !

Invité spécial PADG Comédien de doublage et Modzii le youtubeur

Au programme

Brocante geek & Créateurs

(20€ la table de 1m80)

Concours de Cosplay avec des prix à gagner !

(Inscriptions à cosplay.gamingevent@gmail.com

Récompenses prévu pour les gagnants)

Jeux vidéo

Jeux Société

Tournois jeux vidéo

Blind Test

Loterie

et bien d’autres … !

LéviGeek Show dans la salle des fêtes mais aussi le gymnase.

Restauration sur place .

Salle des Fêtes Lévignac-de-Guyenne 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 83 72 11 gaming.event33@gmail.com

