LeviGeek Show Lévignac-de-Guyenne
LeviGeek Show Lévignac-de-Guyenne dimanche 12 avril 2026.
LeviGeek Show
Salle des Fêtes Lévignac-de-Guyenne Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12
fin : 2026-04-12
Date(s) :
2026-04-12
2ème édition du LeviGeek show en partenariat avec Gaming Event, Le Bouquet Aux Mille Fleurs & LAGEM.
Entrée Gratuite !
Invité spécial PADG Comédien de doublage et Modzii le youtubeur
Au programme
Brocante geek & Créateurs
(20€ la table de 1m80)
Concours de Cosplay avec des prix à gagner !
(Inscriptions à cosplay.gamingevent@gmail.com
Récompenses prévu pour les gagnants)
Jeux vidéo
Jeux Société
Tournois jeux vidéo
Blind Test
Loterie
et bien d’autres … !
LéviGeek Show dans la salle des fêtes mais aussi le gymnase.
Restauration sur place .
Salle des Fêtes Lévignac-de-Guyenne 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 83 72 11 gaming.event33@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : LeviGeek Show
L’événement LeviGeek Show Lévignac-de-Guyenne a été mis à jour le 2026-01-24 par OT du Pays de Duras CDT47