Lévignacq fête Noël

Salle des fêtes Lévignacq Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

17h Atelier créatif

Pour les enfants création de décorations et de cartes de Noël. Des gourmandises les attendront.

19h Repas (17€) Garbure, suprême de pintade, poêlée de légumes, pastis landais, crème anglaise. Repas enfant 8€. Réservations avant le 3/12 au 06 46 74 33 58.

22h Bal

Une soirée dansante animée par FRD Animation. .

Salle des fêtes Lévignacq 40170 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 46 74 33 58

English : Lévignacq fête Noël

German : Lévignacq fête Noël

Italiano :

Espanol : Lévignacq fête Noël

L’événement Lévignacq fête Noël Lévignacq a été mis à jour le 2025-11-17 par Côte Landes Nature Tourisme