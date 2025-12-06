Lévignacq fête Noël Lévignacq
Lévignacq fête Noël samedi 6 décembre 2025.
Salle des fêtes Lévignacq Landes
2025-12-06
2025-12-06
17h Atelier créatif
Pour les enfants création de décorations et de cartes de Noël. Des gourmandises les attendront.
19h Repas (17€) Garbure, suprême de pintade, poêlée de légumes, pastis landais, crème anglaise. Repas enfant 8€. Réservations avant le 3/12 au 06 46 74 33 58.
22h Bal
Une soirée dansante animée par FRD Animation. .
Salle des fêtes Lévignacq 40170 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 46 74 33 58
