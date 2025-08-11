LÉVITATION CIE AU-DELÀ DU BLEU JEAN-CAMILLE GOIMARD Route de Vendres Béziers

LÉVITATION CIE AU-DELÀ DU BLEU JEAN-CAMILLE GOIMARD

Route de Vendres Domaine de Bayssan Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Lévitation est une plongée visuelle, sonore et chorégraphique dans l’univers vertigineux des wingsuiters, ces hommes chauve-souris qui défient le vide.

Tout public dès 10 ans

Inspiré de témoignages, d’images captées en montagne et de la gestuelle du base-jump, Jean-Camille Goimard imagine un spectacle à 360°, entre art visuel, danse et adrénaline. Sur scène, deux interprètes évoluent dans une structure cylindrique, évoquant un tunnel de chute libre, où projections vidéo et jeux de lumière donnent l’illusion de l’apesanteur.

Corps suspendus, mouvements d’air, vibrations du souffle Lévitation explore le rêve ancestral de voler, en mêlant la puissance du corps à la magie de l’image. Une oeuvre sensorielle et immersive qui questionne notre rapport au vide et au dépassement de soi. Un voyage suspendu, sensoriel et poétique, au coeur de la quête de liberté.

Distribution

Direction artistique et réalisation vidéo Jean-Camille Goimard

Réalisation photographique Guillaume Ducreux

Musique et sound-design Tristan Bres

Danseurs Pierre Theoleyre, Denis Terrasse

Lumière et mapping vidéo Loris Gemignani

Régisseurs généraux Thibaut Garnier, Jean-Yves Pillone

Ingénierie Quentin Alart

Construction Gaël Richard, Thibaut Garnier

Régie générale Thibaut Garnier

Production, administration, diffusion Aurélie Gagner

Wingsuiter Éric Gueffier en tant que référent .

Route de Vendres Domaine de Bayssan Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 28 37 32

English :

Levitation is a visual, aural and choreographic plunge into the vertiginous world of wingsuiters, those bat men who defy the void.

Open to all age 10 and up

German :

Levitation ist ein visueller, akustischer und choreografischer Einblick in die schwindelerregende Welt der Wingsuiters, dieser Fledermausmänner, die dem Vakuum trotzen.

Für alle Altersgruppen ab 10 Jahren

Italiano :

Levitation è un tuffo visivo, sonoro e coreografico nel mondo vertiginoso dei wingsuiters, gli uomini pipistrello che sfidano il vuoto.

Aperto a tutti, a partire dai 10 anni

Espanol :

Levitation es una inmersión visual, auditiva y coreográfica en el vertiginoso mundo de los wingsuiters, los hombres murciélago que desafían al vacío.

Abierto a todos a partir de 10 años

