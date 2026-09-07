L’évolution architecturale des châteaux forts, Médiathèque d’Arpajon sur cère, Arpajon-sur-Cère

Informations pratiques

L’évolution architecturale des châteaux forts Samedi 19 septembre, 10h30 Médiathèque d’Arpajon sur cère Cantal

limité à 35 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Résidence en même temps que centre de pouvoir et de gouvernement, le château fort perfectionne, entre le 10e et la fin du 15e siècle, ses dispositions architecturales pour mieux assurer la sécurité et la défense de l’Homme médiéval. Tour d’horizon de ces différentes évolutions : du château fort de l’enceinte castrale à la défense passive puis à la défense active et enfin à la défense contre l’artillerie !

Médiathèque d’Arpajon sur cère Place de la République 15130 Arpajon sur Cère Arpajon-sur-Cère 15130 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes 04-71-63-92-72 https://www.arpajonsurcere.com/fr/ Médiathèque Parkings

Résidence en même temps que centre de pouvoir et de gouvernement, le château fort perfectionne, entre le 10e et la fin du 15e siècle, ses dispositions architecturales pour mieux assurer la sécurité :…

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