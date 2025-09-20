L’évolution architecturale du château en maquettes Château de la Haute Guerche Saint Aubin de Luigné 49190 VAL DU LAYON Val-du-Layon

L'évolution architecturale du château en maquettes

Château de la Haute Guerche
Saint Aubin de Luigné
49190 VAL DU LAYON
Val-du-Layon

samedi 20 septembre 2025.

L’évolution architecturale du château en maquettes 20 et 21 septembre Château de la Haute Guerche Saint Aubin de Luigné 49190 VAL DU LAYON Maine-et-Loire

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:30:00

Visite commentée des maquettes du château mettant en valeur l’évolution de l’architecture défensive du XIème au XVIème siècle. Promenade autour du site.

Château de la Haute Guerche Saint Aubin de Luigné 49190 VAL DU LAYON 49190 Val du Layon Val-du-Layon 49190 Saint-Aubin-de-Luigné Maine-et-Loire Pays de la Loire 06 63 64 80 11 http://WWW.anjouhauteguerche.com Ancien château féodal des XIII et XV èmes siècles avec haute et basse cour dominant et commandant la vallée du Layon. Incendié puis ruiné pendant les guerres de Vendée les vestiges offrent un cadre romantique propice à des rencontres culturelles et artistiques. parking automobile sur place: 40 véhicules maxi

parking car: minibus de 35 passagers maxi.

Journées européennes du patrimoine 2025

Marie Boisson