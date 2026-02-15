L’évolution de l’alimentation, entre contraintes et désirs Decazeville

L’évolution de l’alimentation, entre contraintes et désirs

Venez échanger avec Christophe Lavelle, chercheur au CNRS et spécialiste de l’alimentation.

Depuis l’apparition des premiers hominidés, notre alimentation n’a cessé d’évoluer… et nous avec ! Omnivores opportunistes, nous avons colonisé la quasi-totalité de la planète en récoltant et transformant tout ce qui pouvait tenir lieu de nourriture autour de nous. De chasseurs-pêcheurs-cueilleurs au paléolithique, nous sommes progressivement devenus agriculteurs-pêcheurs-éleveurs au néolithique. Aujourd’hui, alors que nos systèmes de production intensifs permettent de fournir une nourriture abondante (éventuellement très transformée), de nouveaux problèmes apparaissent maladies de civilisation (cancer, obésité, diabète), pollution (de l’air, de l’eau, du sol) nous obligent à repenser notre alimentation. Entre frugalité et retour aux aliments bruts, ou pilules nutritives et gels protéinés, la science et la science-fiction nous proposent divers scénarios pour notre alimentation de demain reste à choisir celui auquel nous souhaitons participer !

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.

