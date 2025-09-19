L’évolution de l’architecture au fil du temps Mairie de Mamoudzou Mamoudzou

Les Journées Européennes du Patrimoine se dérouleront du 19 au 21 septembre 2025 sur la thématique du « Patrimoine architectural ».

A cette occasion, 3 jours d’activités sont organisés afin de découvrir l’évolution de l’architecture au fil du temps : du banga traditionnel, à l’immeuble contemporain en passant par les cases SIM. Le vendredi sera dédié aux scolaires en lien avec le dispositif « levez les yeux ».

Programme du vendredi 20 septembre 2025 « LEVER LES YEUX » avec les scolaires

Activités Public Horaires Lieu

Maison de quartier Cavani/6-19 ans 9h à 11h

Atelier de contes traditionnels, atelier de fabrication de lâche

Fabrication d’une maison en carton avec un toit en feuilles de cocotier (Nyunba Ya mtseve)

**MJC de Tsoundzou/**9-10 ans 9h à 11h

Exposition des bangas et accueil des classes

MJC de M’tsapéré/9h à 11h

Exposition Tous publics

MJC de Kaweni/9h à 11h

Exposition et atelier sur l’évolution de l’habitat Moins de 12 ans

MJC de Vahibé/8h à 11h

Exposition, atelier de maquette des bangas, masque de beauté Tous publics

Programme du samedi 21 septembre 2025

Activités Public Horaires Lieu

Direction de l’excellence culturelle (à coté de l’Agence Air Austral) Centre administratif, place Zakia Madi

Exposition des images prise lors des balades patrimoniales réalisées par la Direction Excellence Culturelle Tout public 8h à 11h

Mairie de Mamoudzou

14h à 16h

Exposition de quelques objets authentiques qui font partie de notre patrimoine

Tout public 14h à 16h Mairie de Mamoudzou

Stand des ateliers de différentes masques du mssinzano, du jasmin et du henné Tout public 14h à 16h Mairie de Mamoudzou

Conférence sur l’évolution de l’habitat à Mayotte, Tout public 14h à 16h Mairie de Mamoudzou

Programme du dimanche 22 septembre 2024

Activités Public Horaires Lieu

Visite guidée de la place Zakia Madi jusqu’à la Maison du Gouverneur. Public jeune 8h30 à 15h Départ : place Zakia Madi, au quai-Colas, en passant CHM, les sites naturels (Padzzas, arbres, plantes etc.)

Exposition, Atelier de masque msindzano, hené et du jasmin Tous publics 9h à 15h Place Zakia Madi

Mairie de Mamoudzou Boulevard halidi selemani, BP 01, 97600 Mamoudzou Mamoudzou 96700 Mayotte Mayotte +262639695999 https://www.mamoudzou.yt/ La Ville de Mamoudzou via sa Direction Excellence Culturelle et de la Jeunesse va présenter l'évolution de l'architecture à Mayotte. Ce constat est mis en avant, par ce que l'Ile a eue une évolution extrêmement rapide en moins de 50 ans. Cela concerne du bâtis en lien avec le logement, le réseau à la fois roturier, maritimes et piéton. Cela entraine un bouleversement sur le comportement des habitants. Les activités seront mis en avant sous la forme d'exposition, de séminaire et de randonnée pédagogique.

