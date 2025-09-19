L’évolution de l’architecture au fil du temps Mairie de Mamoudzou Mamoudzou
L’évolution de l’architecture au fil du temps Mairie de Mamoudzou Mamoudzou vendredi 19 septembre 2025.
L’évolution de l’architecture au fil du temps 19 – 21 septembre Mairie de Mamoudzou Mayotte
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-19T08:+ – 2025-09-19T11:+
Fin : 2025-09-21T07:+ – 2025-09-21T14:+
Les Journées Européennes du Patrimoine se dérouleront du 19 au 21 septembre 2025 sur la thématique du « Patrimoine architectural ».
A cette occasion, 3 jours d’activités sont organisés afin de découvrir l’évolution de l’architecture au fil du temps : du banga traditionnel, à l’immeuble contemporain en passant par les cases SIM. Le vendredi sera dédié aux scolaires en lien avec le dispositif « levez les yeux ».
Programme du vendredi 20 septembre 2025 « LEVER LES YEUX » avec les scolaires
Activités Public Horaires Lieu
Maison de quartier Cavani/6-19 ans 9h à 11h
Atelier de contes traditionnels, atelier de fabrication de lâche
Fabrication d’une maison en carton avec un toit en feuilles de cocotier (Nyunba Ya mtseve)
**MJC de Tsoundzou/**9-10 ans 9h à 11h
Exposition des bangas et accueil des classes
MJC de M’tsapéré/9h à 11h
Exposition Tous publics
MJC de Kaweni/9h à 11h
Exposition et atelier sur l’évolution de l’habitat Moins de 12 ans
MJC de Vahibé/8h à 11h
Exposition, atelier de maquette des bangas, masque de beauté Tous publics
Programme du samedi 21 septembre 2025
Activités Public Horaires Lieu
Direction de l’excellence culturelle (à coté de l’Agence Air Austral) Centre administratif, place Zakia Madi
Exposition des images prise lors des balades patrimoniales réalisées par la Direction Excellence Culturelle Tout public 8h à 11h
Mairie de Mamoudzou
14h à 16h
Exposition de quelques objets authentiques qui font partie de notre patrimoine
Tout public 14h à 16h Mairie de Mamoudzou
Stand des ateliers de différentes masques du mssinzano, du jasmin et du henné Tout public 14h à 16h Mairie de Mamoudzou
Conférence sur l’évolution de l’habitat à Mayotte, Tout public 14h à 16h Mairie de Mamoudzou
Programme du dimanche 22 septembre 2024
Activités Public Horaires Lieu
Visite guidée de la place Zakia Madi jusqu’à la Maison du Gouverneur. Public jeune 8h30 à 15h Départ : place Zakia Madi, au quai-Colas, en passant CHM, les sites naturels (Padzzas, arbres, plantes etc.)
Exposition, Atelier de masque msindzano, hené et du jasmin Tous publics 9h à 15h Place Zakia Madi
Mairie de Mamoudzou Boulevard halidi selemani, BP 01, 97600 Mamoudzou Mamoudzou 96700 Mayotte Mayotte +262639695999 https://www.mamoudzou.yt/ La Ville de Mamoudzou via sa Direction Excellence Culturelle et de la Jeunesse va présenter l’évolution de l’architecture à Mayotte. Ce constat est mis en avant, par ce que l’Ile a eue une évolution extrêmement rapide en moins de 50 ans. Cela concerne du bâtis en lien avec le logement, le réseau à la fois roturier, maritimes et piéton. Cela entraine un bouleversement sur le comportement des habitants. Les activités seront mis en avant sous la forme d’exposition, de séminaire et de randonnée pédagogique. Les activités seront organises de la façon suivante.
– le Vendredi dans les MJC suivant de proximité avec le dispositif « lever les yeux »
a.) Maison de quartier de Kavani
– Atelier de contes traditionnels, atelier de fabrication de lâche
– Fabrication d’une maison en carton avec un toit en feuilles de cocotier (Nyunba Ya mtseve).
b.) MJC de M’tsapéré
– Exposition des bangas et accueil des classes
c.) MJC de Tsoundzou
– Exposition
d.) MJC de Kaweni
– Exposition et atelier sur l’évolution de l’habitat
e.) MJC de Vahibé
– Exposition, atelier de maquette des bangas, masque de beauté
Les Activités seront au proximité des villageois.
Le samedi
Les mêmes activités dans les établissements culturels de la Ville.
de 14h00 à 16h00
– séminaire à la Ville
Le dimanche
– randonnée pedagogique
Les Journées Européennes du Patrimoine se dérouleront du 19 au 21 septembre 2025 sur la thématique du « Patrimoine architectural ».