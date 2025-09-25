L’évolution des métiers de la comptabilité et à la facture électronique Rond-Point de la Porte Océane Auray
L'évolution des métiers de la comptabilité et à la facture électronique Rond-Point de la Porte Océane Auray jeudi 25 septembre 2025.
L’évolution des métiers de la comptabilité et à la facture électronique
Rond-Point de la Porte Océane Cinéma Ti Hanok Auray Morbihan
Début : 2025-09-25 09:00:00
2025-09-25
Cette matinée sera l’occasion de faire le point sur
– Les enjeux et défis à venir pour la profession,
– L’impact de l’IA sur la comptabilité,
– Les dernières actualités sur la réforme de la facture électronique et ses étapes clés,
– La réforme du Plan Comptable Général prévue en 2025.
La rencontre se terminera par un cocktail déjeunatoire, propice aux échanges entre professionnels, si vous souhaitez poursuivre la matinée. .
Rond-Point de la Porte Océane Cinéma Ti Hanok Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 24 06 52
