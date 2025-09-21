Levons les yeux sur l’architecture d’Aubagne, du Toscan… à la belle fenêtre. Salle Paul Dol Hôtel de ville d’Aubagne Aubagne

Levons les yeux sur l’architecture d’Aubagne, du Toscan… à la belle fenêtre. Dimanche 21 septembre, 15h00 Salle Paul Dol Hôtel de ville d’Aubagne Bouches-du-Rhône

Conférence de Pierre Ollivier, architecte.

Venez faire plus ample connaissance avec l’un des cinq ordres d’architecture et son application à Aubagne. La conférence sera suivie d’une visite à la découverte des différents sites aubagnais qui témoignent de son usage à travers les siècles.

Salle Paul Dol Hôtel de ville d’Aubagne 7 boulevard Jean Jaurès 13400 Aubagne Aubagne 13400 La Coueste Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04.42.18.18.87

Journées européennes du patrimoine 2025

© SR