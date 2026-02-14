Lèvres ouvertes Théâtre Darius Milhaud Paris

Les RED SISTERS, aussi charmantes que drôles, vous transportent

par leurs numéros burlesques, dans les années folles. Avec humour et malice, ce

duo d’artistes pétillantes et engagées met en lumière l’audace de cette époque.

Une façon de redonner la parole à ces « insoumises » qui ont bouleversé

les codes sociaux et moraux d’une société patriarcale, et qui ont ouvert la

voie(x) de l’expression pour nous, femmes d’aujourd’hui.

—————————————

Autrices

& interprètes : Johanna

Caruso, Guénaël Dumur

Mise

en scène : Guénaël Dumur

Genre :

Cabaret burlesque

Tout public (dès 18 ans)

Durée du spectacle : 1h05

Sexy, fun et engagé, le spectacle burlesque « Lèvres Ouvertes » est une ode à la liberté, un hommage aux femmes artistes des années folles.

Du samedi 14 février 2026 au samedi 25 avril 2026 :

samedi

de 21h15 à 22h20

payant

Tarif

plein : 18€

Tarif

habitants du 19ème, séniors (dès 60 ans) & partenaires du

TDM : 14€*

Tarif

réduit : 12€*

(demandeur d’emploi, RSA, AAH, intermittent du spectacle, étudiant, moins de 26

ans, groupe min 10 personnes & CE)

*Réduction

valable sur présentation du justificatif requis au guichet du théâtre

Public adultes. A partir de 18 ans.

Théâtre Darius Milhaud 80 allée Darius Milhaud 75019 Paris

https://www.facebook.com/Theatre.Darius.Milhaud.Paris19/ https://www.facebook.com/Theatre.Darius.Milhaud.Paris19/



