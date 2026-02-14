Lèvres ouvertes Théâtre Darius Milhaud Paris
Les RED SISTERS, aussi charmantes que drôles, vous transportent
par leurs numéros burlesques, dans les années folles. Avec humour et malice, ce
duo d’artistes pétillantes et engagées met en lumière l’audace de cette époque.
Une façon de redonner la parole à ces « insoumises » qui ont bouleversé
les codes sociaux et moraux d’une société patriarcale, et qui ont ouvert la
voie(x) de l’expression pour nous, femmes d’aujourd’hui.
—————————————
Autrices
& interprètes : Johanna
Caruso, Guénaël Dumur
Mise
en scène : Guénaël Dumur
Genre :
Cabaret burlesque
Tout public (dès 18 ans)
Durée du spectacle : 1h05
Sexy, fun et engagé, le spectacle burlesque « Lèvres Ouvertes » est une ode à la liberté, un hommage aux femmes artistes des années folles.
Du samedi 14 février 2026 au samedi 25 avril 2026 :
samedi
de 21h15 à 22h20
samedi
de 21h15 à 22h20
payant
Tarif
plein : 18€
Tarif
habitants du 19ème, séniors (dès 60 ans) & partenaires du
TDM : 14€*
Tarif
réduit : 12€*
(demandeur d’emploi, RSA, AAH, intermittent du spectacle, étudiant, moins de 26
ans, groupe min 10 personnes & CE)
*Réduction
valable sur présentation du justificatif requis au guichet du théâtre
Public adultes. A partir de 18 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-02-14T22:15:00+01:00
fin : 2026-04-26T01:20:00+02:00
Théâtre Darius Milhaud 80 allée Darius Milhaud 75019 Paris
