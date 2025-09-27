Lewis Evans Coeur Céleste Rue des Plages Trébeurden

Lewis Evans Coeur Céleste Rue des Plages Trébeurden samedi 27 septembre 2025.

Lewis Evans Coeur Céleste

Rue des Plages Le Sémaphore Trébeurden Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-27 20:00:00

fin : 2025-09-27 22:00:00

Date(s) :

2025-09-27

Après 3 albums, un EP, des collaborations prestigieuses (Keren Ann, Juliette Armanet, Herman Dune, Gaëtan Roussel), Lewis Evans présente le spectacle de son quatrième album Coeur Céleste (27/09/2024 chez ZRP). Lewis Evans, enfant de Liverpool et normand d’adoption, l’ancien leader des Lanskies, nous revient avec cette ode à l’amour et à la vie à travers onze titres captivants. S’inspirant de ses racines pop rock britanniques, Evans offre un mélange audacieux de sonorités, rappelant des influences telles que les Beatles et Kasabian, tout en insufflant une touche de fraîcheur contemporaine. Accompagné de talentueux musiciens, Lewis Evans explore une palette musicale variée, allant de mélodies pop folk légères à des rythmes groovy, le tout enveloppé dans des paroles authentiques et émouvantes. Réalisé par des professionnels renommés, dont Clive Martin et Mike Marsch, l’album promet une expérience folk pop réussie. En résumé, « Cœur Céleste » est un voyage passionnant et lumineux, confirmant le talent de Lewis Evans à ensorceler son public avec sa musique inspirante et optimiste. .

Rue des Plages Le Sémaphore Trébeurden 22560 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 15 44 11

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Lewis Evans Coeur Céleste Trébeurden a été mis à jour le 2025-09-18 par SITARMOR