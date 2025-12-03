Lewis OfMan + 1ère partie STEREOLUX Nantes
Lewis OfMan + 1ère partie STEREOLUX Nantes mercredi 8 avril 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-04-08 20:30 – 23:30
Gratuit : non
Le “jeune” prodige du synthé s’est imposé comme l’un des producteur·rices et compositeur·rices les plus singuliers de la scène electro-pop française. Multi-instrumentiste instinctif, il retrouve une spontanéité électrisante sur son nouveau projet, un Smash qui vous laissera sur le carreau !
STEREOLUX Nantes 44200
http://stereolux.org/lewis-ofman-1ere-partie-08042026-1830