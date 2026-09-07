L’excellence à la française – 50 ans de création au Mobilier national, Musée Crozatier, Le Puy-en-Velay

Informations pratiques

L’excellence à la française – 50 ans de création au Mobilier national 19 et 20 septembre Musée Crozatier Haute-Loire

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Les 19 et 20 septembre, le musée Crozatier vous dévoile ses collections riches et variées dans ses différentes galeries (historique, beaux arts, sciences et techniques).

Profitez de ces deux journées pour découvrir ou redécouvrir l’exposition L’excellence à la française – 50 ans de création au Mobilier national.

Le musée Crozatier rassemble pour la première fois les plus belles productions du Mobilier national inspirées d’artistes de renom tels que Sonia Delaunay, Paco Rabanne ou encore Jean-Michel Othoniel.

80 oeuvres sublimées par les ébénistes, liciers, dentellières… illustrent toute l’inventivité de la création contemporaine et la place prépondérante des femmes au sein des manufactures nationales.

Musée Crozatier 2 Rue Antoine Martin, 43000 Le Puy-en-Velay, France Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes 0471066240 https://www.musee.patrimoine.lepuyenvelay.fr http://www.facebook.com/museecrozatierpatrimoine Très diversifiées, les collections revêtent un caractère encyclopédique remarquable. Elles sont présentées dans des galeries consacrées à l’archéologie, aux beaux-arts, à l’ethnologie et à la dentelle, à la paléontologie et aux sciences naturelles, à la mécanique. Telles qu’elles se présentent aujourd’hui, elles répondent toujours à l’ambition de leurs premiers organisateurs qui, voici plus de deux siècles, lui assignaient comme objectif : “Il (le musée) aura de plus l’avantage de donner le goût des arts et des sciences à une foule de nos jeunes concitoyens, qui n’ont besoin que d’une étincelle pour faire éclore des talents remarquables” (François-Gabriel de Becdelièvre au maire du Puy, le 25 mars 1820). En voiture : 1 h 30 de Lyon (RN88 / A47) : 130 km. 1 h 30 de Clermont-Ferrand (RN 102 /A75) : 130 km. 45 mn de Saint-Étienne (RN88) : 75 km. En train : Accès direct à la gare TER Auvergne-Rhône-Alpes du Puy-en-Velay.

Les 19 et 20 septembre, le musée Crozatier vous dévoile ses collections riches et variées dans ses différentes galeries (historique, beaux arts, sciences et techniques).

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