L’excellence en partage Conservatoire à rayonnement régional de Paris – Ida Rubinstein Paris
Auditorium Marcel Landowski
de 10h à 13h et de 14h à 17h
Récital de musique de chambre du Parcours d’Excellence en Interprétation Musicale
Le samedi 06 décembre 2025
gratuit
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles
Public jeunes et adultes.
Conservatoire à rayonnement régional de Paris – Ida Rubinstein 14 rue de Madrid 75008 Paris
