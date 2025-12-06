L’excellence en partage Conservatoire à rayonnement régional de Paris – Ida Rubinstein Paris

Auditorium Marcel Landowski

Récital de musique de chambre du Parcours d’Excellence en Interprétation Musicale

Le samedi 06 décembre 2025

gratuit

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles

Public jeunes et adultes.

Conservatoire à rayonnement régional de Paris – Ida Rubinstein 14 rue de Madrid 75008 Paris

