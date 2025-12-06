Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

L’excellence en partage Conservatoire à rayonnement régional de Paris – Ida Rubinstein Paris samedi 6 décembre 2025.

Auditorium Marcel Landowski
de 10h à 13h et de 14h à 17h

Récital de musique de chambre du Parcours d’Excellence en Interprétation Musicale
Le samedi 06 décembre 2025
de 10h00 à 17h00
gratuit

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles

Public jeunes et adultes.

Conservatoire à rayonnement régional de Paris – Ida Rubinstein 14 rue de Madrid  75008 Paris
https://www.facebook.com/crrdeparis https://www.facebook.com/crrdeparis