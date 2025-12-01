l’exceptionnelle Martha Fields La Luna Negra Bayonne

dimanche 21 décembre 2025

Tarif : 7 – 20 EUR

2025-12-21

fin : 2025-12-21

2025-12-21

Ce troubadour du Texas incarne cent ans d’histoire Country, Blues, Honky Tonk, Bluegrass et Rock’n’Roll, dans un esprit d’authenticité et de sincérité palpable ! Tout capable de rendre également la beauté douce-amère de ses ballades, mais aussi the perfect touch avec le bodacious répertoire honky tonk. Son groupe, classe intergalactique des musiciens Manu Bertrand (dobro, banjo, mandoline, Urbain Lambert (guitare), Serge Samyn (contrebasse), complètent parfaitement sa voix chargée d’émotion avec leur jeu exceptionnel.

Au cours des 10 dernières années, Martha a fait de nombreuses tournées à travers l’Europe du Royaume-Uni à la France, l’Espagne, les Pays-Bas, la Belgique, l’Italie, la Suisse et même la Lituanie. Elle a joué les festivals et scènes de Country / Americana les plus prestigieux à travers l’Europe.

durée du spectacle 1h30+

Tous âges .

La Luna Negra 7 Rue des Augustins Bayonne 64100

