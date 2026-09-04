Informations pratiques

Mende

L’EXCÈS DE SOMMEIL FATIGUE

2 rue Henri Rivière Mende Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-06-05

fin : 2027-06-26

Date(s) :

2027-06-05

Louise Thummel et Florine Rouault // Art contemporain

Véritable projet multidimensionnel, L’excès de sommeil fatigue, est d’abord un court-métrage introspectif.

Mathilde en proie aux doutes voit débarquer dans sa chambre, Anna et Rosaline, deux coachs en développement personnel venues de réalités alternatives.

Ces deux esprits nocturnes tentent de la guider dans ses réflexions mais à tort ou à raison?

De ce premier support se déploie, sur les deux étages de la Maison Consulaire, le décor de la chambre, des accessoires et des photographies, le tout dans un univers capiteux et résolument girly.

L’exposition sera visible du samedi 5 au samedi 26 juin.

Vernissage de l’exposition, vendredi 4 juin à 18h.

Entrée libre & gratuite.

Jours & horaires d’ouverture : Non communiqué

Visites commentée de l’exposition sur réservation :

– samedi 12 juin à 15h30,

– mercredi 16 juin à 15h30,

– samedi 26 juin à 11h30,

—————————————————————————————————————-

Voir toute la saison culturelle du théâtre de Mende en cliquant sur le site web .

2 rue Henri Rivière Mende 48000 Lozère Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement L’EXCÈS DE SOMMEIL FATIGUE Mende a été mis à jour le 2026-09-04 par 48-CDT48