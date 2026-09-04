L’EXCÈS DE SOMMEIL FATIGUE Mende
samedi 5 juin 2027 · Mende
Informations pratiques
Mende
L’EXCÈS DE SOMMEIL FATIGUE
2 rue Henri Rivière Mende Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-06-05
fin : 2027-06-26
Date(s) :
2027-06-05
Louise Thummel et Florine Rouault // Art contemporain
Véritable projet multidimensionnel, L’excès de sommeil fatigue, est d’abord un court-métrage introspectif.
Mathilde en proie aux doutes voit débarquer dans sa chambre, Anna et Rosaline, deux coachs en développement personnel venues de réalités alternatives.
Ces deux esprits nocturnes tentent de la guider dans ses réflexions mais à tort ou à raison?
De ce premier support se déploie, sur les deux étages de la Maison Consulaire, le décor de la chambre, des accessoires et des photographies, le tout dans un univers capiteux et résolument girly.
L’exposition sera visible du samedi 5 au samedi 26 juin.
Vernissage de l’exposition, vendredi 4 juin à 18h.
Entrée libre & gratuite.
Jours & horaires d’ouverture : Non communiqué
Visites commentée de l’exposition sur réservation :
– samedi 12 juin à 15h30,
– mercredi 16 juin à 15h30,
– samedi 26 juin à 11h30,
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Voir toute la saison culturelle du théâtre de Mende en cliquant sur le site web .
2 rue Henri Rivière Mende 48000 Lozère Occitanie
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English :
L’événement L’EXCÈS DE SOMMEIL FATIGUE Mende a été mis à jour le 2026-09-04 par 48-CDT48
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