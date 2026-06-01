Exideuil-sur-Vienne

LExideuillaise

Exideuil-sur-Vienne Charente

Tarif : 3 – 3 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 19:30:00

fin : 2026-06-26 21:30:00

Date(s) :

2026-06-26

Randonnée semi-nocturne avec des parcours VTT(AE) et Marche/Trail. Casque obligatoire et prévoir éclairage. Option repas disponible.

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Exideuil-sur-Vienne 16150 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 99 22 30 cycloclubexideuil@gmail.com

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English :

Semi-night hike featuring mountain biking (AE) and hiking/trail running routes. Helmets are required, and please bring a light. Meal option available.

L’événement LExideuillaise Exideuil-sur-Vienne a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme Charente Limousine