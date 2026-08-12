Informations pratiques

L’exit comme tactique des jeunes sous un régime illibéral : comprendre la jeunesse en Turquie MSHB Rennes Mardi 8 septembre, 10h00 Ille-et-Vilaine

Nous aurons le plaisir d’accueillir Demet Lüküslü de l’Université de Yeditepe et Hakan Yücel de l’Université de Galatasaray.

[Ce séminaire](https://arenes.eu/events/event/seminaire-general-4/) vise à se concentrer sur la jeune génération en Turquie et examine comment l’_exit_, au sens d’Albert O. Hirschman (1970) apparaît comme une “tactique” (de Certeau 1990) permettant de faire entendre sa voix dans le contexte d’un régime illibéral.

Le séminaire commence par une brève discussion sur l’histoire de la jeunesse en Turquie et sur la manière dont la jeunesse a toujours été perçue comme une catégorie politique depuis la fondation de la République.

Il examine ensuite comment la crise du néolibéralisme et de la démocratie affecte des sociétés comme la Turquie ainsi que les jeunes générations.

Dans un second temps, le séminaire aborde la méthodologie et plaide en faveur de l’utilisation d’une méthode mixte pour étudier les jeunes, puis présente les résultats d’enquêtes récentes (ainsi que des statistiques officielles) et d’études qualitatives menées en Turquie.

Enfin, le séminaire se conclut par une réflexion sur les sur les taux élevés de jeunes exprimant le désir de quitter la Turquie pour vivre dans un autre pays, ainsi que sur l’augmentation du nombre de suicides juvéniles et de cas de délinquance juvénile.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-09-08T10:00:00.000+02:00

Fin : 2026-09-08T12:00:00.000+02:00

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arenes-communication@listes.univ-rennes.fr

MSHB 2 avenue Gaston Berger 35043 Rennes Villejean – Beauregard Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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