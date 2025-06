L’expédition Dönner Château de Monthelon Montréal

L’expédition Dönner 24 – 26 juillet Château de Monthelon Yonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-07-24T18:00:00 – 2025-07-24T19:00:00

Fin : 2025-07-26T18:00:00 – 2025-07-26T19:00:00

Nous vous invitons aux premières représentations du spectacle

Sous chapiteaux pour les rencontres de Monthelon.

Château de Monthelon Route de Montbard 89420 Montréal Montréal 89420 Yonne Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « phone », « value »: « 0649934332 »}, {« type »: « email », « value »: « fantomecopagnie@gmail.com »}] https://connerienouvelle.wixsite.com/connerie

La compagnie Fantôme, Cécile Gacon et Ivandro Serodio L’expédition Dönner compagnie fantôme château de Monthelon théâtre enfants