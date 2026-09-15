L’expédition – Saison Ah ? Maison des Cultures de Pays Parthenay
vendredi 12 février 2027 · Maison des Cultures de Pays · Parthenay
Informations pratiques
Parthenay
L’expédition – Saison Ah ?
Maison des Cultures de Pays 1 Rue de la Vau Saint-Jacques Parthenay Deux-Sèvres
Tarif : 8 – 8 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-12 20:30:00
fin : 2027-02-12 21:20:00
Date(s) :
2027-02-12
Gonzo Collectif (79)
Une expérience immersive et initiatique à la croisée du geste et du son
L’Expédition, c’est le parcours d’une femme pirate éprise de liberté qui prend le large. “Je suis née sur la terre. Avec sur mes lèvres encore le goût du sel du ventre de ma mère. Et, dans mes oreilles, le souffle du chant de mon père. C’est peut-être pour ça que, même si je savais à peine marcher, je voulais déjà naviguer”….
Récit intime à résonance collective, porté par des chansons et des voix collectées, L’Expédition se veut une aventure sensible, joyeuse et universelle, une invitation à suivre son cap, à accueillir l’inconnu et à célébrer la liberté.
Théâtre physique et concert
Tout public dès 6 ans .
Maison des Cultures de Pays 1 Rue de la Vau Saint-Jacques Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 71 22 37 RESAHsaison.festival@gmail.com
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English : L’expédition – Saison Ah ?
L’événement L’expédition – Saison Ah ? Parthenay a été mis à jour le 2026-09-04 par CC Parthenay Gâtine
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