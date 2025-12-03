L’EXPÉRIENCE THÉÂTRALE – THEATRE DE LA MICHODIERE Paris

L’EXPÉRIENCE THÉÂTRALE Début : 2026-01-02 à 19:00. Tarif : – euros.

L’EXPÉRIENCE THÉÂTRALE« À l’occasion du centenaire du Théâtre de la Michodière, découvrez la nouvelle comédie de Laurent Ruquier “L’expérience Théâtrale” à partir du 24 septembre !Cette pièce met en scène 2 acteurs de générations différentes, François Berléand et Max Boublil, pour rire avant tout et pour rendre hommage au théâtre, aux acteurs comme au public.Qui observe qui ? Que se passe-t-il sur scène ? Dans les coulisses ? Dans la salle ?Des superstitions, des règles, des rivalités, des anecdotes, des petits secrets… seront révélés et seront surtout des prétextes pour s’en amuser tous ensemble !Cette expérience théâtrale devient un vrai moment de bonheur signé Laurent Ruquier. »Un texte de Laurent RuquierAvec François Berléand et Max BoublilMise en scène de Anne BouvierAssistante mise en scène : Lou MonnetDécor : Citronelle DufayLumière : Denis KoranskyLe crédit photographique : Bertrand ExertierDurée du spectacle : 1h15Information vestiaire importante :Chers spectateurs,Le vestiaire du théâtre est à votre disposition gratuitement dès l’ouverture des portes.Par mesure de sécurité, le vestiaire n’accepte que les vestes, manteaux, parapluies, petits sacs et casques de vélos / motos.Aucun objet encombrant ou interdit ne sera admis dans l’enceinte du théâtre.Toute personne se présentant avec un bagage (sac à dos, valise) aux dimensions supérieures à 40x30x15 cm ou avec un objet interdit se verra refuser l’accès.Objets interdits : batteries de vélo, les trottinettes, poussettes, grosses valises et appareil photos.Merci de votre compréhension

THEATRE DE LA MICHODIERE 4 BIS RUE DE LA MICHODIÈRE 75002 Paris 75