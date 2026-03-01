L’expérience vins et gourmandises

37 rue Herzog Wettolsheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-03-21 16:30:00

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

Venez profiter de cet instant gourmand en partenariat avec la pâtisserie Willy de Munster. L’occasion de découvrir le chocolat et le macaron dans tous ses états, une expérience en harmonie avec les vins du domaine. Sur réservation.

Venez profiter de cet instant gourmand en partenariat avec la pâtisserie Willy de Munster. L’occasion de découvrir le chocolat et le macaron dans tous ses états, une expérience en harmonie avec les vins du domaine. Sur réservation. .

37 rue Herzog Wettolsheim 68920 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 80 63 77 vins.stentz@calixo.net

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English :

Come and enjoy this gourmet moment in partnership with the Willy patisserie in Munster. An opportunity to discover chocolate and macaroons in all their forms, an experience in harmony with the estate’s wines. Reservations required.

L’événement L’expérience vins et gourmandises Wettolsheim a été mis à jour le 2026-03-14 par Office de tourisme du Pays d’Eguisheim et de Rouffach