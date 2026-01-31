L’EXPÉRIMENTATION TÉLÉVISUELLE (2) : PHILIPPE GRANDRIEUX,

TOUT FAIT IMAGE Cinéma du TNB Rennes Jeudi 5 février, 19h00 Ille-et-Vilaine

Tarifs : 6.50€

Le rendez-vous autour du cinéma expérimental au Cinéma du TNB s’intéresse une nouvelle fois à ce que la télévision à contribuer à produire en expérimental. Une proposition d’Eric Thouvenel et de l’INA

TOUT FAIT IMAGE

Au programme :

LA PEINTURE CUBISTE, par Jean Paulhan (50 min)

JUSTE UNE IMAGE DU 4 AVRIL 1983 (15min extraits choisis)

En partenariat avec l’INA, Éric Thouvenel, professeur en études cinématographiques à l’Université Paris-Nanterre, a séléctionné un programme autour du cinéaste Philippe Grandrieux et ce qu’il a réalisé pour la télévision.

« Avant de venir au cinéma en réalisant entre autres Sombre (1998), La Vie nouvelle (2002), Un lac (2008) et Malgré la nuit (2015), le cinéaste français Philippe Grandrieux a produit ou réalisé depuis la fin des années 1970 un grand nombre de programmes télévisés, en particulier dans le cadre de l’atelier de recherche de l’INA et de La Sept / Arte. Cette séance lève un petit pan du voile qui occulte une oeuvre télévisuelle riche, foisonnante, parfois déroutante, mais aussi radicale, inventive et essentielle pour prendre la mesure des ambitions artistiques et politiques que la télévision pouvait susciter jusqu’à la fin du XXe siècle. Une oeuvre méconnue, faite d’inventions techniques et plastiques, de rapprochements fulgurants et de raccords audacieux, qui mérite amplement d’être redécouverte. »

– Éric Thouvenel

1

Cinéma du TNB 1 rue saint Hélier 35000 Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



