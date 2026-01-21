L’expertibus à Argelès-Gazost Mail de l’Église Argelès-Gazost

L’expertibus à Argelès-Gazost

Apportez vos objets le jour de votre choix, sans nécessité de rendez-vous, et obtenez une estimation gratuite, confidentielle et sans engagement réalisés par l’un de nos commissaires-priseurs.

Or, bijoux, pièces, montres, tableaux, vin, sculptures, porcelaines, objets chinois, vietnamiens, japonais, bronzes, livres, pendules, tissus, mode, design, et bien d’autres encore, sont tous les bienvenus !

Mail de l’Église ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 61 23 58 78 contact@marclabarbe.com

English :

Bring in your objects on the day of your choice, with no need for an appointment, and obtain a free, confidential, no-obligation estimate from one of our auctioneers.

Gold, jewelry, coins, watches, paintings, wine, sculptures, porcelain, Chinese, Vietnamese and Japanese objects, bronzes, books, clocks, fabrics, fashion, design and much more are all welcome!

