L'expertise et un dîner bien tranquille Salle Océane Ploumoguer samedi 20 septembre 2025.

Salle Océane Route de Kerouman Ploumoguer Finistère

Début : 2025-09-20 20:30:00

fin : 2025-09-20 22:30:00

2025-09-20

Pierre Grandin pensait retrouver sa maîtresse Judith mais la visite d’un expert amnésique va tout chambouler. suivi d’une autre comédie de Martine Huet, Afin de séduire sa future belle-mère, P.-D.G. des usines Bareuil, Léa organise un dîner qu’elle veut parfait. Seulement ses parents recrutent un couple de clochards et une prostituée pour tenir les rôles de majordome, gouvernante et cuisinière. Le soirée dégénère… .

Salle Océane Route de Kerouman Ploumoguer 29810 Finistère Bretagne +33 6 86 89 97 61

