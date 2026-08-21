L’exploitation de Chizeuil (71) – La mine soeur, Musée de la Mine, Saint-Pierre-la-Palud

Informations pratiques

L’exploitation de Chizeuil (71) – La mine soeur 19 et 20 septembre Musée de la Mine Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Nous vous proposons une conférence inédite consacrée à l’exploitation de la mine de Chizeuil (Saône-et-Loire) et à son histoire, intimement liée à celle de la mine de Sain-Bel. À travers cette « mine sœur », découvrez les liens géologiques, techniques et humains qui unissent ces deux sites emblématiques du patrimoine minier régional.

Musée de la Mine 1 rue du musée, 69210 Saint Pierre la Palud Saint-Pierre-la-Palud 69210 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 04 74 70 39 66 https://www.musee-mine-mineralogie-st-pierre-la-palud.fr/accueil Le Musée de la Mine et de la Minéralogie de Saint-Pierre-la-Palud vous invite à découvrir l’histoire minière au cœur des Monts du Lyonnais. À travers une visite guidée dans des galeries reconstituées par d’anciens mineurs, des collections exceptionnelles de minéraux et de fossiles, ainsi qu’un sentier d’interprétation sur l’ancien site d’exploitation, le musée offre une immersion unique dans le patrimoine industriel, géologique et humain de la région. Une expérience enrichissante pour petits et grands, mêlant histoire, sciences et mémoire. Parking à proximité (accessible pour les bus également). Accessible aux personnes en fauteuil roulant.

Nous vous proposons une conférence inédite consacrée à l’exploitation de la mine de Chizeuil (Saône-et-Loire) et à son histoire, intimement liée à celle de la mine de Sain-Bel. À travers cette « mine…

©Musée2026