L’Explorateur Les rendez-vous famille Le goûter des fleurs Le Champ des Comestibles Cauville-sur-Mer
L’Explorateur Les rendez-vous famille Le goûter des fleurs Le Champ des Comestibles Cauville-sur-Mer mercredi 29 juillet 2026.
Cauville-sur-Mer
L’Explorateur Les rendez-vous famille Le goûter des fleurs
Le Champ des Comestibles 32 Rue de Briquemare Cauville-sur-Mer Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 15:00:00
fin : 2026-07-29 17:00:00
Date(s) :
2026-07-29 2026-08-27
Gladys cultive des fleurs comestibles, venez à sa rencontre en famille ! Sentir, goûter, toucher, cette visite mettre vos 5 sens en éveil. Un moment partagé autour d’un goûter sera proposé et des souvenirs fleuris pourront être emportés !
À partir de 5 ans Durée 2h.
Réservation obligatoire. .
Le Champ des Comestibles 32 Rue de Briquemare Cauville-sur-Mer 76930 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 74 04 04 contact@lehavre-etretat-tourisme.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : L’Explorateur Les rendez-vous famille Le goûter des fleurs
L’événement L’Explorateur Les rendez-vous famille Le goûter des fleurs Cauville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie
À voir aussi à Cauville-sur-Mer (Seine-Maritime)
- Visite-guidée Église Saint-Nicolas Église Saint-Nicolas Cauville-sur-Mer 19 juillet 2026
- Les rendez-vous d’été Look Cour de l’école Yann Arthus-Bertrand Cauville-sur-Mer 1 août 2026
- Visite guidée de l’église, Eglise Saint-Nicolas, Cauville-sur-Mer 19 septembre 2026
- Exposition de photographies anciennes du village et de l’église, Eglise Saint-Nicolas, Cauville-sur-Mer 19 septembre 2026