L’Explorateur Les rendez-vous famille Le goûter des fleurs Le Champ des Comestibles Cauville-sur-Mer mercredi 29 juillet 2026.

Cauville-sur-Mer

L’Explorateur Les rendez-vous famille Le goûter des fleurs

Le Champ des Comestibles 32 Rue de Briquemare Cauville-sur-Mer Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 15:00:00

fin : 2026-07-29 17:00:00

Date(s) :

2026-07-29 2026-08-27

Gladys cultive des fleurs comestibles, venez à sa rencontre en famille ! Sentir, goûter, toucher, cette visite mettre vos 5 sens en éveil. Un moment partagé autour d’un goûter sera proposé et des souvenirs fleuris pourront être emportés !

À partir de 5 ans Durée 2h.

Réservation obligatoire. .

Le Champ des Comestibles 32 Rue de Briquemare Cauville-sur-Mer 76930 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 74 04 04 contact@lehavre-etretat-tourisme.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : L’Explorateur Les rendez-vous famille Le goûter des fleurs

L’événement L’Explorateur Les rendez-vous famille Le goûter des fleurs Cauville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie