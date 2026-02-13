L’exploration des identités linguistique du Grand Parc, Le comptoir de La fourmilière, Bordeaux

L’exploration des identités linguistique du Grand Parc Samedi 28 février, 10h00, 11h00, 12h00, 13h00 Le comptoir de La fourmilière Gironde

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-28T10:00:00+01:00 – 2026-02-28T11:00:00+01:00

Fin : 2026-02-28T13:00:00+01:00 – 2026-02-28T14:00:00+01:00

Et si vos racines étaient votre plus beau voyage ? Le samedi 28 février, La Fourmilière et ses partenaires vous invitent à une journée unique pour célébrer la diversité des mots qui nous habitent.

Que vous soyez né ici ou ailleurs, que vous parliez une, deux ou cinq langues (même un tout petit peu !), cette journée est faite pour vous. Entre jeux, partages et découvertes, venez explorer comment nos langues maternelles et paternelles évoluent et nous enrichissent au quotidien.

Le comptoir de La fourmilière 38 rue robert schuman bordeaux Bordeaux 33300 Chartrons – Grand Parc – Jardin Public Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0533891213 »}, {« type »: « email », « value »: « animation@ebe-lafourmiliere.fr »}]

Rencontrez et explorez les multiples identités linguistiques du Grand Parc interculturel bilingue