L’expo au coin du feu Atelier de Fifine Hauteroche

Atelier de Fifine 19 Route de la Chapelle Granges sur Baume Hauteroche Jura

Début : 2025-12-20 14:00:00

fin : 2025-12-21 18:00:00

2025-12-20 2025-12-21 2025-12-22 2025-12-23

Venez découvrir l’atelier de Fifine, authentique atelier de sculpture sur bois. Dans une ambiance chaleureuse et féérique, vous pourrez admirer les créations de plusieurs artistes (peinture, illustrations, sculpture sur bois,…).

Juste avant les fêtes de Noël, c’est l’occasion de dénicher des cadeaux originaux, pour tous les budgets. .

Atelier de Fifine 19 Route de la Chapelle Granges sur Baume Hauteroche 39210 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 66 28 62 11 micheldelphine202@gmail.com

