« L’expo déconnectée” Bibliothèque Vaugirard Paris

Dans le cadre du festival de décryptage des médias, la bibliothèque Vaugirard vous invite à découvrir « L’expo déconnectée : des dessins pour débrancher” par Dessinez créez liberté.

Espace adulte. Entrée libre pendant les horaires d’ouverture de la bibliothèque.

Exposition dans le cadre du festival de décryptage des médias

Du mardi 03 mars 2026 au jeudi 30 avril 2026 :

gratuit

Renseignements au 01 48 23 77 42 ou bibliotheque.vaugirard@paris.fr

Tout public.

Bibliothèque Vaugirard 154 rue Lecourbe 75015 Paris



